Более 400 поваленных ураганом деревьев вывезли с московских зон отдыха

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Свыше 400 деревьев, поваленных ураганом 29 мая, вывезены с территорий зон отдыха рядом с водой в Москве. Об этом сообщил на совещании по оперативным вопросам начальник Объединения административно- технических инспекций (ОАТИ) столицы Дмитрий Семенов.
"Вывезено 413 деревьев. Ликвидация последствий урагана, случившегося в столице 29 мая, в местах отдыха у воды стала необходимым этапом подготовки этих территорий к началу летнего сезона", - отметил Семенов.
Он напомнил, что в этом году в Москве открылось 98 зон отдыха: 7 - с купанием, 37 - без купания и 54 места массового отдыха у водоемов.
Как сообщалось, в Москве порывы ветра местами достигали 31 м/с, шквал сопровождался ливнем и градом. Сильный ветер ронял опоры линий электропередач и деревья, срывал с домов черепицу и поднимал в воздух металлические листы.