Почти 40 москвичей получили награды в столичной мэрии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. В преддверии Дня России в Белом зале мэрии Москвы прошла церемония вручения государственных и городских наград заслуженным жителям столицы. Вручая награды, мэр Москвы поздравил всех с наступающим праздником.

"Пожелаем нашей стране и нашим гражданам процветания и благополучия, а вас поздравляю с наградами!" - сказал Собянин. "Вы представляете разные профессии, но всех вас объединяет любовь к нашей стране, к городу", - отметил он.

Собянин поблагодарил врачей, которые спасают тысячи жизней и работают над увеличением продолжительности жизни москвичей, которая уже достигла европейского уровня. Кроме того, мэр поблагодарил работников промышленности и московских учителей.

"Мы видим в последние годы ренессанс московской промышленности. Правительство Москвы оказывает всемерную поддержку промышленности, сохраняя рабочие места, развивая высокотехнологичную промышленность", - сказал он.

Наградами были удостоены почти 40 человек

Орденом "Родительская слава" была удостоена семья Фастовщуков, в которой 11 детей, медалью ордена "Родительская слава" - семья Илюшиков с четырьмя детьми. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени удостоен замдиректора московского НПЦ борьбы с туберкулезом Петр Сельцовский. Звание "Заслуженный архитектор РФ" получил руководитель архитектурно-проектной мастерской ОАО "Моспроект-4" Вадим Ленок, звание "Заслуженный учитель РФ" присвоено учителю русского языка и литературы гимназии № 1512 Тамаре Рудомазиной.

За многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и ее жителей знаком отличия "За безупречную службу Москве" 25 лет отмечен худрук ГБУК "Хор Солистов" Михаил Турецкий.

Почетным знаком "Заслуженный врач Москвы" отмечен врач мануальной терапии больницы имени Боткина Юрий Савин, знаком "Заслуженный учитель Москвы" - учитель французского языка школы № 1950 Анна Кузнецова и учитель математики школы № 57 Петр Сергеев.

Кроме того, ряд москвичей отмечены благодарностями президента России, почетными грамотами президента, благодарностями мэра Москвы, а также званиями "Почетный работник культуры Москвы", "Почетный работник промышленности Москвы" и "Почетный строитель Москвы".