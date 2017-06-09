Более 4,3 тыс. детей из Москвы отправились на отдых в загородные лагеря

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 4,3 тыс. детей из столицы отправились отдыхать в лагеря, расположенные в Подмосковье и других российских регионах, сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

"По состоянию на 6 июня на отдых и оздоровление отправились 4374 московских детей. В их числе - 845 детей- сирот", - сказал Печатников на совещании по оперативным вопросам.

По его словам, в географии отдыха первой смены - оздоровительные лагеря, санатории и пансионаты (в том числе семейного типа), расположенные в Московской области, регионах средней полосы России, на Черноморском и Азовском побережьях, в Кавказских Минеральных Водах, Крыму и Севастополе, а также в Республике Беларусь.