Найденный на станции метро "Медведково" бесхозный пакет опасности не представлял

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Столичная полиция проверила бесхозный пакет, обнаруженный на станции "Медведково" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, он не представляет опасности. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Сотрудники полиции обследовали бесхозный пакет, найденный на платформе станции "Медведково". Опасности он не представляет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на движение поездов данный инцидент не повлиял.