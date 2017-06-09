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Найденный на станции метро "Медведково" бесхозный пакет опасности не представлял

Москва
9 июня, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Инцидент не повлиял на движение поездов

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Столичная полиция проверила бесхозный пакет, обнаруженный на станции "Медведково" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, он не представляет опасности. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Сотрудники полиции обследовали бесхозный пакет, найденный на платформе станции "Медведково". Опасности он не представляет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на движение поездов данный инцидент не повлиял.

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