Около 100 спасателей обеспечат пожарную безопасность на праздновании Дня России в Москве

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Порядка 100 спасателей будут обеспечивать пожарную безопасность во время празднования Дня России 12 июня в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В столичных парках сотрудники подразделений Федеральной противопожарной службы Москвы и добровольцы будут патрулировать территории и обеспечивать пожарную безопасность на мероприятиях с массовым пребыванием людей. Всего в обеспечении безопасности от московского управления МЧС России будет привлечено порядка 100 сотрудников и 35 добровольных пожарных и спасателей, а также будет задействовано 10 единиц пожарно-спасательной техники", - сообщили в ГУ МЧС.
В День России спасатели будут патрулировать парк "Кузьминки-Люблино" на велосипедах. Это позволит экстренно прибыть на помощь в пешеходные зоны, на детские площадки, беговые дорожки и парковые аллеи, куда трудно добраться на автомобиле. Водные объекты столицы будут патрулировать инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и спасатели Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС).
"Ежесуточно к реагированию на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия на территории Москвы находится в готовности группировка сил и средств пожарно-спасательного ведомства в количестве более 1,2 тыс. человек и порядка 300 единиц пожарно-спасательной техники", - добавили в ГУ МЧС.