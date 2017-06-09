Фигурант дела о нападении на полицейских 26 марта в Москве Борисов отверг обвинения в суде

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Дмитрий Борисов - шестой участник прошедшей в Москве 26 марта несанкционированной акции, не признал вину в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Об этом он сам заявил в Басманном суде Москвы, где 9 июня рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"С доводами следователя я не согласен. При задержании я не сопротивлялся. Прошу избрать в отношении меня меру пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал он.

На избрании меры пресечения в виде ареста настаивает следователь в связи с тем, что, находясь на свободе, Борисов может скрыться от следствия, помешать раскрытию уголовного дела. "От дачи показаний Борисов отказался, вину не признал, в содеянном не раскаялся. Вина подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей", - отметил представитель СК, уточнив, что срок следствия по делу установлен до 26 сентября. Кроме того, следователь подчеркнул, что инкриминируемое Борисову преступление было совершено "в составе группе лиц, а соучастники не установлены и не задержаны", и "в 2014 году обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности". Прокурор поддержал доводы ходатайства следствия в полном объеме.

31-летний житель Подмосковья Дмитрий Борисов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга он нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.

Всего по делу проходят шесть человек. Помимо Борисова, это Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти. Их вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самих обвиняемых, а также видеозаписями.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 18 мая суд вынес первый приговор по данному делу: за применение насилия к сотрудникам полиции на восемь месяцев заключения осужден 28-летний Кулий. Позднее Шпаков был приговорен к 1,5 года колонии.