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Еще пять кинотеатров 1970-х годов постройки реконструируют в Москве

Москва
9 июня, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Девелопер ADG Group реконструирует кинотеатры "Байконур", "Эльбрус", "Планета", "Марс" и "Патриот"

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Программа реконструкции столичных кинотеатров расширена на пять объектов - до 44. Как сообщила пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, власти столицы разрешили девелоперу ADG Group провести реконструкцию еще пяти кинотеатров.

"Это "Байконур", "Эльбрус", "Планета", "Марс" и "Патриот", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Пресс-служба Москомархитектуры подтвердила, что эти кинотеатры были ранее приобретены ADG Group.

Планируется увеличить площадь кинотеатров и переделать их в многофункциональные районные центры с магазинами, торговыми галереями, фудкортами и мультиплексами. "Эти центры будут современно выглядеть, будут иметь вокруг благоустроенные площади, станут центрами притяжения жителей, что самым непосредственным образом повлияет и на окружающую территорию", - сказал Кузнецов.

Кинотеатры "Байконур и "Патриот" станут четырехэтажными, а "Эльбрус", "Марс" и "Планета" - трехэтажными. Площадь объектов также вырастет: "Байконура" составит 13,39 тыс. кв. м, "Патриота" - 24,6 тыс. кв. м, "Планеты" - 6,9 тыс. кв. м, "Эльбруса" - 6,9 тыс. кв. м, "Марса" - почти 8 тыс. кв. метров.

Новую концепцию кинотеатров разработало британское архитектурное бюро Аманды Ливит. В каждом здании будет просторное фойе с широким витражным остеклением в высоту двух этажей. Фасад будет облицован керамическими панелями и приобретет обтекаемую форму, на нем появятся медиаэкраны и вечерняя подсветка.

ADG Group начал реконструкцию московских кинотеатров советской формации в 2015 году, купив на торгах у мэрии 39 объектов 1970-х годов постройки за 9,5 млрд рублей. По условиям торгов 30% площади новых центров должны быть отданы под культурно-образовательные цели. Работы по этим кинотеатрам девелопер планировал начать в январе 2017 года и завершить 37 из них в конце 2018 года.

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