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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве, еще трое спасены

Москва
9 июня, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Как сообщил источник в экстренных службах города, в 14-этажном жилом доме горит квартира, на восьмом этаже наблюдается открытое горение

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы, два человека погибли. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В 14-этажном жилом доме горит квартира, на восьмом этаже наблюдается открытое горение", - сказал собеседник агентства.

Пожарные прибыли в дом номер 1, корпус 1, по улице Удальцова. С верхних этажей пожарными спасено три человека.

Тушение пожара продолжается.

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