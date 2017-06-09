Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве, еще трое спасены

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы, два человека погибли. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В 14-этажном жилом доме горит квартира, на восьмом этаже наблюдается открытое горение", - сказал собеседник агентства.

Пожарные прибыли в дом номер 1, корпус 1, по улице Удальцова. С верхних этажей пожарными спасено три человека.

Тушение пожара продолжается.