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Водитель Gelandewagen погиб после столкновения с Kia на юго-западе Москвы

Москва
12 июня, 8:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В результате аварии погиб водитель Gelandewagen

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Две иномарки столкнулись в понедельник ночью на юго-западе Москвы, в результате аварии погиб водитель одной из машин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Около 02:40 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Миклухо-Маклая Mercedes Gelandewagen столкнулся с автомобилем Kia, в результате ДТП погиб водитель первой иномарки",- сказал собеседник агентства.

По его словам, после столкновения пожара не произошло.

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