Водитель Gelandewagen погиб после столкновения с Kia на юго-западе Москвы

Россиянин Хачанов поднялся на 28 позиций в чемпионской гонке ATPСпорт 12 июня, 9:32
Тренер "Питтсбурга" назвал Кросби и Малкина элитными хоккеистамиСпорт 12 июня, 9:11
Чемпионка Roland Garros Остапенко поднялась на 35 позиций в рейтинге WTAСпорт 12 июня, 9:03
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12Происшествия 12 июня, 8:40
Овечкин примет участие в тренировке с болельщиками в "Сокольниках"Спорт 12 июня, 8:34
Победитель Roland Garros Надаль поднялся на вторую строчку рейтинга ATPСпорт 12 июня, 8:27
Эксперт: серия с "Вашингтоном" закалила игроков "Питтсбурга" перед победой в Кубке СтэнлиСпорт 12 июня, 8:19
В Андаманском море найдены тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета ВВС МьянмыПроисшествия 12 июня, 7:57
Малкин заявил, что хочет завоевать еще больше Кубков Стэнли в составе "Питтсбурга"Спорт 12 июня, 7:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Две иномарки столкнулись в понедельник ночью на юго-западе Москвы, в результате аварии погиб водитель одной из машин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Около 02:40 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Миклухо-Маклая Mercedes Gelandewagen столкнулся с автомобилем Kia, в результате ДТП погиб водитель первой иномарки",- сказал собеседник агентства.
По его словам, после столкновения пожара не произошло.