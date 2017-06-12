Водитель Gelandewagen погиб после столкновения с Kia на юго-западе Москвы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Две иномарки столкнулись в понедельник ночью на юго-западе Москвы, в результате аварии погиб водитель одной из машин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Около 02:40 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Миклухо-Маклая Mercedes Gelandewagen столкнулся с автомобилем Kia, в результате ДТП погиб водитель первой иномарки",- сказал собеседник агентства.

По его словам, после столкновения пожара не произошло.