В Москве в третий раз открывается еврейский кинофестиваль

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Третий Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) открывается в понедельник в российской столице, сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

"С 12 по 20 июня в Москве состоится третий Московский еврейский кинофестиваль. Программа киносмотра этого года включает в себя более 50 работ, среди которых - художественные, анимационные, документальные и короткометражные фильмы. Мероприятия кинофестиваля пройдут на ведущих культурных площадках столицы, в том числе в Еврейском музее, Центре толерантности, киноцентре "Октябрь", Центре документального кино и других", - говорится в сообщении.

Зрители смогут увидеть картины из России, США, Франции, Израиля, Польши, Испании, Дании, Канады, Великобритании и других стран.

Все фильмы, вошедшие в программу фестиваля, рассказывают о еврейской культуре в разных ее проявлениях: жизни народа в диаспоре и Израиле, вопросам идентификации, семейным ценностям, истории евреев XX века, религии, литературе и музыке.

"Многие представленные в программе фильмы - премьеры для России, и, если бы не создатели МЕКФ, неизвестно, могли бы мы получить такой шанс - увидеть прекрасные картины, посвященные самым разным сторонам многогранной еврейской темы на большом экране, на ведущих площадках Москвы", - отметил президент ФЕОР Александр Борода.

"Ключ открытий" - главный приз фестиваля - в этом году будет вручен в четырех номинациях: лучший полнометражный художественный фильм, лучший короткометражный художественный, лучший полнометражный документальный фильм и лучший короткометражный документальный фильм.