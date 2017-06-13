Гроза, порывистый ветер и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Грозовой дождь в сопровождении порывистого ветра ожидаются в Московском регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ. "Будет облачно, пойдет дождь, местами сильный, прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 17-19, по области - 17-22 градуса", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго- западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В среду будет облачно с прояснениями, вновь дождь, днем местами гроза. Ночью в Москве столбики термометров покажут 10-12, в Подмосковье будет от 8 до 13 градусов тепла. Днем в столице воздух прогреется до 16-18 градусов, по области будет от 14 до 19 градусов выше нуля. Ветер западной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.