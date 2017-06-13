Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гроза, порывистый ветер и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
13 июня, 6:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ночью в Москве столбики термометров покажут 10-12, в Подмосковье будет от 8 до 13 градусов тепла

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Грозовой дождь в сопровождении порывистого ветра ожидаются в Московском регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ. "Будет облачно, пойдет дождь, местами сильный, прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 17-19, по области - 17-22 градуса", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго- западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В среду будет облачно с прояснениями, вновь дождь, днем местами гроза. Ночью в Москве столбики термометров покажут 10-12, в Подмосковье будет от 8 до 13 градусов тепла. Днем в столице воздух прогреется до 16-18 градусов, по области будет от 14 до 19 градусов выше нуля. Ветер западной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Празднование Дня России на Тверской улице
13
Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День России
8
Москвичи и гости столицы приняли участие в фестивале "Многонациональная Россия"
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
2
Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 14 человек
3
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
4
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
5
МВД возбудило дело по факту ДТП с пятью погибшими под Тулой
6
Навальный получил 30 суток административного ареста за нарушение организации митинга
7
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
Темы дня
Загрузка...
Реклама