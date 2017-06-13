Инновационная система мощения появится в парке "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Инновационная система мощения, позволяющая добиться визуального взаимодействия искусственного покрытия и растительности, появится в строящемся в Москве ландшафтном парке "Зарядье". Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичной мэрии.

Пешеходное пространство свяжет между собой четыре ландшафтные зоны парка: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт.

"Гранитные шестиугольные плиты будут чередоваться с газоном, устойчивым к вытаптыванию. Их планируется укрепить специальной георешеткой, благодаря ей можно высаживать между плитами деревья, кустарники и цветы", - приводит пресс-служба слова главного архитектора Москвы и руководителя авторского коллектива парка Сергей Кузнецов.

Еще одним элементом мощения станут шестиугольные сиденья с подсветкой.

Декоративные лавочки планируют установить на центральных аллеях парка, там же появятся и сиденья в виде крупных обтесанных булыжников из природного камня. Гости смогут прогуливаться по траве, отдыхать на склонах и луговых полянах, не встречая препятствий в виде заборов и бортовых камней. Кроме того, парк будет работать круглосуточно.

В пресс-службе добавили, что создавая инновационное природное мощение, специалисты ориентировались на архитектурно-ландшафтную концепцию манхэттенского парка "Хай-Лайн", открытого на месте надземной железной дороги в 2009 году. Там урбанистические элементы, мощение и зелень визуально объединены между собой. В 2013 году авторы этой идеи, которая впоследствии получила признание во всем мире, одержали победу в конкурсе на концепцию парка в Зарядье.

"Зарядье" планируют открыть ко Дню города.

На территории парка создадут характерные для России ландшафтные зоны - лес, степь, заливные луга и северный ландшафт, которые террасами спустятся от Варварки к Москве-реке. В ландшафтных зонах высадили более 600 деревьев, свыше 8 тыс. кустарников и более 120 видов цветов, трав и ягод.

Ландшафтный парк "Зарядье" возводят на месте снесенной гостиницы "Россия". Четыре природно-ландшафтные зоны, характерные для страны, террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке.

По подсчетам специалистов, парк будут посещать до 12 млн человек в год. "Зарядье" соединит пешеходные и туристические маршруты центра - от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор.

Открыть его планируют в 2017 году - к 870-летию Москвы, в 2018 году в парке начнет работу филармония.