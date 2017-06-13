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На Севастопольском проспекте восстановлено движение, перекрытое из-за падения фонаря

Москва
13 июня, 11:35 дата обновления: 13 июня, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В результате происшествия никто не пострадал

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Движение по Севастопольскому проспекту восстановлено, оно было перекрывалось из-за падения фонарного столба на автомобиль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Движение открыто", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили ТАСС, что в районе дома 54г на Севастопольском проспекте фонарный столб упал на легковой автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал, однако были перекрыты три полосы движения по направлению в центр. Энергоснабжение потребителей не нарушалось.

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