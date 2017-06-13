На Севастопольском проспекте восстановлено движение, перекрытое из-за падения фонаря

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Движение по Севастопольскому проспекту восстановлено, оно было перекрывалось из-за падения фонарного столба на автомобиль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Движение открыто", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили ТАСС, что в районе дома 54г на Севастопольском проспекте фонарный столб упал на легковой автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал, однако были перекрыты три полосы движения по направлению в центр. Энергоснабжение потребителей не нарушалось.