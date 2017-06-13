Новая схема движения введена на пяти улицах на севере и юго-востоке Москвы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новая схема движения введена на пяти улицах в Юго-Восточном (ЮВАО) и Северном административных округах Москвы (САО), в связи с чем автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Об этом ТАСС сообщили с столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"С 10 июня 2017 года организовано одностороннее движение на следующих улицах ЮВАО: Мячковский бульвар на участках дублера от Марьинского бульвара до улицы Перерва, от Марьинского бульвара до улицы Поречная", - отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что одностороннее движение введено для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и обеспечения пропускной способности участка улично-дорожной сети, так как ширина проезжей части недостаточна для двустороннего движения и парковки. "После реализации данного мероприятия прогнозируется увеличение уровня безопасности дорожного движения за счет упорядочивания движения транспортных потоков и снижения количества конфликтных точек на пересечениях", - подчеркнули в ЦОДД.

Схема движения изменена также на четырех улицах САО. Так, на улице 1-я Радиаторская от 2-го Войковского пр-да до 4-го Войковского пр-да вводится одностороннее движение "для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и обеспечения пропускной способности участка улично-дорожной сети". По этой же причине однсторонней стала улица 2-я Радиаторская от 4-го Войковского проезда до 2-го Войковского проезда, а также улица Левитана от улицы Панфилова до улицы Алабяна.

Кроме того, появилось двустороннее движение на улице Зорге от Хорошевского шоссе до улицы Алабяна. Ранее на улице Зорге было введено одностороннее движение на период строительства транспортного тоннеля на пересечении улицы Народного Ополчения и улицы Берзарина. "Учитывая, что данные работы завершены, для улучшения условий движения транспорта на данной улице будет восстановлено двустороннее движение", - пояснили в учреждении.