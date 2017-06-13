Москвичи завоевали почти 45% призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Московские школьники заняли почти 45% призовых мест на завершившейся Всероссийской олимпиаде школьников. Об этом на заседании президиума правительства Москвы сообщил мэр Сергей Собянин.

"Мы подводим итоги Всероссийской олимпиады школьников. Москвичи заняли более 44% всех мест победителей, я поздравляю с таким результатом родителей школьников, педагогические коллективы и самих ребят, которые добились столь выдающихся успехов. Такой процент победителей- москвичей является за всю историю проведения всероссийских олимпиад беспрецедентным", - сказал Собянин.

По его словам, победителей "вырастили более половины московских школ". "Это более 300 школ. Это значит, что московское образование дает очень качественные результаты, равные возможности и в центральных школах, и в периферийных. Это подтверждается и международными рейтингами, по которых Москва вышла в пятерку городов с самым качественным образованием", - подчеркнул Собянин.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 общеобразовательным предметам. Ежегодно в ней участвуют более 7 млн человек. В финале Олимпиады приняли участие более 1300 учащихся московских школ.