Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москвичи завоевали почти 45% призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников

Москва
13 июня, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Мэр Собянин подчеркнул, что в международных рейтингах Москва входит в пятерку городов с самым качественным образованием

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Московские школьники заняли почти 45% призовых мест на завершившейся Всероссийской олимпиаде школьников. Об этом на заседании президиума правительства Москвы сообщил мэр Сергей Собянин.

"Мы подводим итоги Всероссийской олимпиады школьников. Москвичи заняли более 44% всех мест победителей, я поздравляю с таким результатом родителей школьников, педагогические коллективы и самих ребят, которые добились столь выдающихся успехов. Такой процент победителей- москвичей является за всю историю проведения всероссийских олимпиад беспрецедентным", - сказал Собянин.

По его словам, победителей "вырастили более половины московских школ". "Это более 300 школ. Это значит, что московское образование дает очень качественные результаты, равные возможности и в центральных школах, и в периферийных. Это подтверждается и международными рейтингами, по которых Москва вышла в пятерку городов с самым качественным образованием", - подчеркнул Собянин.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 общеобразовательным предметам. Ежегодно в ней участвуют более 7 млн человек. В финале Олимпиады приняли участие более 1300 учащихся московских школ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за дождей и гроз
3
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
4
В вологодской колонии умер осужденный за убийство Политковской
5
Черные аисты вернулись в Подмосковье после векового отсутствия
6
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
7
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
Темы дня
Загрузка...
Реклама