Женщина погибла после падения из окна жилого дома на востоке Москвы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Женщина погибла, выпав из окна жилого дома на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"30-летняя женщина скончалась после падения из окна на шоссе Энтузиастов в Москве", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ была распространена информация о том, что якобы на шоссе Энтузиастов из окна выпал ребенок.