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Женщина погибла после падения из окна жилого дома на востоке Москвы

Москва
13 июня, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Инцидент произошел в районе доме на шоссе Энтузиастов

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Женщина погибла, выпав из окна жилого дома на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"30-летняя женщина скончалась после падения из окна на шоссе Энтузиастов в Москве", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ была распространена информация о том, что якобы на шоссе Энтузиастов из окна выпал ребенок.

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