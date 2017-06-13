Суд арестовал на 10 суток оппозиционера Мальцева за неповиновение полиции

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы назначил 10 суток административного ареста оппозиционеру Вячеславу Мальцеву, признав его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции на Тверской улице 12 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Мальцев признан виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказал собеседник агентства.
Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня ряд организаторов митинга призвал перенести акцию на Тверскую улицу. Как сообщили в МВД, полиция задержала более 150 человек за участие в несанкционированной акции оппозиции на Тверской улице. В акции участвовали в общей сложности около 4,5 тыс. человек.