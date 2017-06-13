В Москве более 16 тыс. водителей в июне привлечены к ответственности за тонировку

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Полиция привлекла к административной ответственности за тонировку стекол в автомобилях более 16 тысяч водителей в рамках профилактической операции, проходившей с 1 по 9 июня в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В ходе проведения операции сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено 16 тысяч автомобилей с превышением норм тонировки. По всем фактам на водителей составлены административные материалы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ ("Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств)", - сообщили в ГУ МВД.

Еще 55 водителей привлечены к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов. В связи с прошедшей спецоперацией столичное УГИБДД призывает водителей привести свои транспортные средства в соответствие с техническим регламентом о безопасности транспортных средств. "Практика показывает, что нередко именно из-за чрезмерно тонированных стекол возникают аварийные ситуации", - добавили в столичном главке полиции.