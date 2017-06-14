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Новый лечебный корпус появится в городской больнице №1 имени Пирогова в Москве

Москва
14 июня, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Новый корпус планируется построить по адресу: Ленинский проспект, вл. 10, корп. 1-10, 12; вл. 10, стр. 6

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новый лечебный корпус будет построен для Городской клинической больницы №1 имени Н. И. Пирогова. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на соответствующее решение Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК).

"Согласно градостроительному плану земельного участка, планируется строительство нового лечебного корпуса на 500 коек. Также предусмотрено строительство центрального теплового пункта площадью 500 кв. метров и двух встроенных трансформаторных подстанций", - приводит пресс-служба слова ответственного секретаря ГЗК, председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Новый корпус площадью 85 650 кв. метров планируется построить по адресу: Ленинский проспект, вл. 10, корп. 1-10, 12; вл. 10, стр. 6.

В настоящее время на данном земельном участке площадью 5,6 га располагаются здания ГКБ №1 площадью 60 460 кв. метров. В Москомстройинвесте подчеркнули, что все работы будут вестись в соответствии с заключением департамента культурного наследия города Москвы, так как на территории больницы расположены объекты культурного наследия.

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