Мосгортранс открыл новый ежедневный автобусный маршрут до Варшавы

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" открыл новое международное направление до Варшавы: комфортабельные автобусы с кондиционерами и wi-fi отправляются от автостанции Варшавская ежедневно, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе предприятия.
"В теплое время года поездки за рубеж пользуются особой популярностью, возрастает востребованность маршрутов к городам с богатой историей и культурой. Специально для пассажиров, планирующих провести время в Варшаве, мы запустили новый международный маршрут. Данное направление доступно для пассажиров ежедневно: автобусы отправляются от автостанции Варшавская в 20:00 мск", - привела пресс-служба слова директора Службы эксплуатации и развития автовокзалов ГУП "Мосгортранс" Евгения Жигунова.
Воспользоваться преимуществами официального международного маршрута пассажиры могут и перед отправлением. На территории автостанции расположены комнаты матери и ребенка, буфет и платежный терминал. Автостанция работает круглосуточно.
В настоящее время ГУП "Мосгортранс" администрирует проезд пассажиров по 172 междугородным и международным направлениям. Среди преимуществ легальных перевозок в города России и ближнее зарубежье - большое количество удобных маршрутов, современный и безопасный подвижной состав, а также различные дополнительные сервисы.