Собянин открыл в Москве продовольственную круглогодичную ярмарку

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин открыл в среду межрегиональную продовольственную ярмарку на Семеновской площади в Москве - крытый торговый павильон, предназначенный для круглогодичного использования.
"Ярмарочная, фермерская торговля в Москве прошла большой путь - от самых примитивных прилавков, которые не были обеспечены надлежащим контролем, комфортом, до вот такой конструкции, которая включает в себя и холодильные камеры, и ветеринарный контроль, и возможность торговать здесь круглый год, в любую погоду, что немаловажно для Москвы и москвичей", - сказал журналистам Собянин после осмотра ярмарки.
Он выразил надежду, что такой экспериментальный формат приживется в Москве, будет интересен для представителей регионов, фермеров. Мэр добавил, что на ярмарке представлены производители из 22 регионов РФ, а также из Белоруссии и Армении.
"Если такой формат приживется, мы, конечно, будем распространять его и на другие районы Москвы", - добавил мэр. Он также ознакомился с ассортиментом производителей Смоленской, Тамбовской областей, Башкирии и Москвы.