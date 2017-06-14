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Собянин открыл в Москве продовольственную круглогодичную ярмарку

Москва
14 июня, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

На ярмарке будут представлены производители из 22 регионов России, а также продукция из Белоруссии и Армении

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Павильон ярмарки на Семеновской площади

Павильон ярмарки на Семеновской площади

© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин открыл в среду межрегиональную продовольственную ярмарку на Семеновской площади в Москве - крытый торговый павильон, предназначенный для круглогодичного использования.

"Ярмарочная, фермерская торговля в Москве прошла большой путь - от самых примитивных прилавков, которые не были обеспечены надлежащим контролем, комфортом, до вот такой конструкции, которая включает в себя и холодильные камеры, и ветеринарный контроль, и возможность торговать здесь круглый год, в любую погоду, что немаловажно для Москвы и москвичей", - сказал журналистам Собянин после осмотра ярмарки.

Он выразил надежду, что такой экспериментальный формат приживется в Москве, будет интересен для представителей регионов, фермеров. Мэр добавил, что на ярмарке представлены производители из 22 регионов РФ, а также из Белоруссии и Армении.

"Если такой формат приживется, мы, конечно, будем распространять его и на другие районы Москвы", - добавил мэр. Он также ознакомился с ассортиментом производителей Смоленской, Тамбовской областей, Башкирии и Москвы.

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