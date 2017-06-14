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Мобильные пункты приема крови открываются в Москве во Всемирный день донора

Москва
14 июня, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Мобильные пункты приема крови будут работать в столице до 16 июня

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мобильные пункты приема крови открываются в столице в рамках Всемирного дня донора, сдать в них кровь можно будет вплоть до 16 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Ко Дню донора московский департамент здравоохранения организовал мобильные пункты приема крови в разных районах столицы", - говорится в сообщении.

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Так, 14 июня сдать кровь можно будет в диагностическом центре № 3 на Сормовской улице, 15 июня мобильные пункты откроются в ОАО "Вега" на Кутузовском проспекте, в доме 34 и в здании банка на Ленинградском шоссе, дом 16а, строение 1, а 16 июня кровь будут принимать в Городской клинической больнице имени В. В. Виноградова на улице Вавилова, дом 61. Все пункты будут открыты с 10:00 до 14:00 мск.

Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day) ежегодно отмечается 14 июня. Он был утвержден в 2005 г. на ассамблее Всемирной организации здравоохранения. Приурочен к дате рождения австрийского химика, врача-иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943 гг.), получившего "за открытие групп крови человека" Нобелевскую премию в области физиологии и медицины (1930 г.). День проводится с целью привлечь внимание к проблеме нехватки донорской крови и ее продуктов, выразить благодарность донорам крови, а также призвать больше людей добровольно и регулярно сдавать кровь для нуждающихся в ней.

В России с 2008 г. реализуется программа развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов. В 2012 г. был принят федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов", в котором закреплены меры социальной поддержки доноров. По информации Минздрава РФ, из 1,6 млн доноров более 1,5 млн сдают кровь безвозмездно. 20 апреля отмечается Национальный день донора РФ.

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