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Летом москвичей ждут 30 пригодных для купания дней

Москва
14 июня, 15:16 UTC+3

В эти дни температура будет достигать 27 градусов

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Материал из 1 страницы
© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Этим летом москвичей ожидают 30 пригодных для купания теплых дней, из них на выходные дни придется девять, заявил на пресс-конференции начальник ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" (МГПСС) Василий Марьян.

"В июле мы ожидаем 17 дней, и в августе - порядка 13 дней, когда температура воздуха будет превышать 25 градусов и выше - до 27. За летний период ожидается порядка 30 таких дней", - сказал он.

По его словам, девять дней из этого числа приходятся на выходные. "В эти дни водные спасатели департамента будут работать в условиях особо жаркого периода", - отметил он.

Марьян также отметил, что в настоящее время температура воды в реке Москва составляет от 12 до 18 градусов, на Химкинском водохранилище - от 14 до 18 градусов, и от 12 до 18 градусов - на внутренних водоемах столицы. "По количеству отдыхающих в суточном режиме наши спасатели фиксируют около 9 тыс. человек, в выходные - до 12 тыс. В воде находятся до 100 человек, еще 300-350 - рыбаки", - сообщил он.

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