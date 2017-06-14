Детские летние лагеря Москвы проверят на соответствие нормам безопасности

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа при правительстве Москвы начала проверку детских городских летних лагерей на соответствие требованиям безопасности. Как сообщила на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, особое внимание будет уделяться лагерям программы "Московская смена", которые с 1 июня заработали в 266 учреждениях столицы.

"Сегодня при правительстве Москвы создана межведомственная рабочая группа. Аппарат уполномоченного по правам человека в полной мере включен в контрольные мероприятия. Мы будем выезжать, и уже начались у нас проверки организаций летнего отдыха детей, особенно на контроле "Московская смена" (программа городского летнего отдыха)", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Потяева напомнила, что аппарат уполномоченного по правам человека в 2016 году вышел с инициативой об ужесточении общественного контроля за организацией летнего отдыха. "Уже созданы такие группы, они будут осуществлять контроль", - отметила она.

Городские летние лагеря для школьников открылись в столице в рамках программы детского отдыха "Московская смена" 1 июня. Подростки под присмотром педагогов смогут бесплатно посещать спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия. "Московская смена" в 2017 году пройдет в 266 учреждениях столицы: в 132 школах департамента образования, в 30 спортшколах департамента спорта и туризма, в 104 учреждениях департамента труда и социальной защиты населения.

В городских лагерях предусмотрено трехразовое питание, за здоровьем школьников следят несколько сотен медицинских работников. Работа лагерей начинается с 9:00 мск. С 18:00 и до тех пор, пока родители не смогут забрать своего ребенка, за ним будет присматривать дежурный педагог.