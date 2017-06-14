Молодой человек упал в подвал на заброшенной стройке Ховринской больницы в Москве

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Молодой человек упал в подвальное помещение на приостановленной стройке Ховринской больницы на севере Москвы.

"На приостановленной стройке по адресу: Клинский проезд, дом 2, молодой человек упал в подвальное помещение. С различными травмами пострадавший был госпитализирован", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, опровергнув сообщения СМИ о падении подростка в шахту лифта.

Как уточнили в ГУ МЧС, здание, где произошло ЧП, неэксплуатируемое.