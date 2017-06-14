Прожиточный минимум в Москве увеличился на 385 рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Прожиточный минимум в Москве за первый квартал 2017 года утвержден в размере 15 тыс. 477 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за первый квартал 2017 года в расчете на душу населения 15 тыс. 477 рублей", - говорится в документе. Таким образом, прожиточный минимум увеличился на 385 рублей по сравнению с четвертым кварталом 2016 года.

Минимум для трудоспособного населения в столице увеличилась на 423 рубля - с 17 тыс. 219 до 17 тыс. 642 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров вырос на 250 рублей - с 10 тыс. 715 до 10 тыс. 965 рублей, для детей - на 452 рубля - с 12 тыс. 989 до 13 тыс. 441 рубля.

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, в которую входят продукты питания и непродовольственные товары, а также обязательных платежей и сборов. Именно из этой суммы рассчитываются дотации малоимущим и другим социально незащищенным слоям граждан, такие как дополнительное пособие на рождение ребенка, ежемесячные пособия на ребенка, единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Показатель учитывается при определении права на социальную стипендию студентам, постановке на учет для улучшения жилищных условий, предоставлении бесплатной юридической помощи, расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.