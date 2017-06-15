Жители Москвы зажгут 1418 свечей на Крымской набережной в канун Дня памяти и скорби

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Акция "Линия памяти" пройдет в ночь с 21 на 22 июня на Крымской набережной в Москве. Там создадут инсталляцию из 1418 свечей - в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Все желающие смогут зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дней войны. На площадке будут присутствовать хранители огня, которые расскажут посетителям о тех тяжелых временах", - говорится в сообщении. Отмечается, что первую свечу в 21:30 зажжет участник Великой Отечественной войны, а последнюю - посвященную последнему дню войны - юный правнук свидетеля тех событий. Свечи будут гореть до полуночи 23 июня.

22 июня 1941 года в четыре часа утра, нарушив Договор о ненападении, войска фашистской Германии вторглись на территорию Советского Союза на всем протяжении западной границы СССР. Великая Отечественная война продлилась 1418 дней и ночей и унесла жизни 26,6 млн советских граждан. Она стала самой кровопролитной войной в истории человечества и примером беспрецедентного героизма советского народа, сумевшего выстоять и победить фашизм.