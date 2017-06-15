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Транспорт Москвы продлит работу в дни Кубка конфедераций

Москва
15 июня, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Троллейбусы и трамваи будут работать на четыре часа дольше, электрички - на два, дополнительные ночные маршруты запустит "Аэроэкспресс"

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Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака в аэропорту Шереметьево

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака в аэропорту Шереметьево

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Городской пассажирский транспорт Москвы продлит работу в дни проведения Кубка конфедераций. Троллейбусы и трамваи будут работать на четыре часа дольше, электрички - на два, дополнительные ночные маршруты запустит "Аэроэкспресс", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"В рамках утвержденного мэром плана продлевается работа "Аэроэкспресса", пригородных поездов и 18 маршрутов наземного транспорта, которые будут обслуживать данное спортивное мероприятие", - сказал он.

По словам Ликсутова, в дни турнира будут организованы дополнительные ночные рейсы "Аэроэкспресса" до столичных вокзалов и аэропортов, пригородные железнодорожные компании продлят работу на два часа. "Наземный транспорт будет работать на четыре часа больше, чем обычно. При этом в городе продолжают работать ночные маршруты в обычном режиме", - отметил он.

Около 20 бесплатных маршрутов

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Зрители Кубка конфедераций смогут бесплатно пользоваться наземным транспортом, работающим в районе стадиона "Открытие Арена", а также вблизи вокзалов, аэропортов и транспортно-пересадочных узлов.

Проезд болельщиков в дни матчей обеспечат более 300 автобусов, троллейбусов и трамваев, отмеченных соответствующими стикерами.

Специально для гостей Кубка конфедераций проезд на 18 маршрутах, которые связывают крупные транспортно-пересадочные узлы и обеспечивают доступность стадиона "Открытие Арена", будет бесплатным.

Для зрителей из других городов и стран Мосгортранс также организует два экспрессных маршрута. На них пассажиры смогут добраться до спортивной площадки от аэропорта Шереметьево и станции метро "Аэропорт".

Воспользоваться правом бесплатного проезда можно в день соревнования - как перед его началом, так и в течение нескольких часов после окончания. Для этого зрителям необходимо иметь при себе паспорт болельщика и билет на матч (обычный или электронный), которые следует предъявить контролеру при входе в транспорт.

В дни подготовки и проведения футбольного мероприятия для волонтеров и представителей ФИФА организован бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях. Аккредитованные сотрудники могут попасть в транспорт по специальным билетам. Для бесплатного проезда они должны иметь при себе документы, подтверждающие аккредитацию ФИФА.

Кубок конфедераций пройдет в столице и других городах России с 17 июня по 2 июля.

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