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Центр управления пассажирскими перевозками создан в Москве на время Кубка конфедераций

Москва
15 июня, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Центр будет контролировать ситуацию на дорогах в Москве и Подмосковье, а также информировать участников движения об изменениях в дорожной обстановке

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Региональный центр управления пассажирскими перевозками (РЦУПП) создан в Москве на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщил в четверг журналистам руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев, специалисты центра в режиме реального времени будут оперативно регулировать движения транспорта и контролировать пассажирские перевозки в городе.

РЦУПП создан на базе Ситуационного центра ЦОДД.

"Мы заранее начали готовиться к проведению футбольных турниров. Для решения задач эффективного транспортного обслуживания соревнований еще в 2015 году был разработан план управления перевозками, который согласован с организациями и ведомствами, задействованными в подготовке к проведению мероприятий", - сказал он.

РЦУПП будет осуществлять "круглосуточный контроль за дорожно-транспортной ситуацией в Москве и Московской области", вырабатывать оперативные решения по перераспределению транспортных потоков, информировать участников движения об изменениях в дорожной обстановке, организовывать оперативное взаимодействие между транспортным комплексом службами и ГИБДД в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Юрьев напомнил, что на время спортивных соревнований будут организованы временные выделенные полосы для передвижения автобусов с болельщиками, после окончания спортивных мероприятий их уберут.

На некоторых сложных участках улично-дорожной сети предусмотрены локальные изменения организации дорожного движения, о которых будут сообщать табло отображения информации ЦОДД.

В парк перевозчика "Мосгортранс" будут поставлены 50 новых современных туристических автобусов. Кроме того, болельщики, волонтеры и лица, включенные в списки FIFA, смогут бесплатно добираться на общественном транспорте до мест проведения матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу при предъявлении соответствующих документов.

Кубок конфедераций впервые пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Три матча группового этапа и матч за третье место состоятся в Москве на стадионе "Спартак".

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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