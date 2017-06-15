Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Семнадцатилетняя девушка умерла во время пластической операции в московской частной клинике. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 13 июня во время проведения пластической операции в одной из частных клиник на Мичуринском проспекте 17-летняя девочка скончалась на операционном столе. По предварительным данным, операция выполнялась сотрудниками клиники с целью устранения последствий травм лица", - сообщила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи совместно с полицейскими проводят обыски в офисе клиники. Для установления точной причины смерти девушки будет назначена судмедэкспертиза.