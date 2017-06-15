ЦОДД не ожидает серьезных транспортных заторов в Москве во время Кубка конфедераций

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) не прогнозирует серьезных транспортных заторов в Москве во время проведения Кубка конфедераций по футболу с 17 июня по 2 июля. Как сообщил ТАСС замруководителя ситуационного центра ЦОДД Петр Глебов, в эти дни возможны локальные затруднения вблизи стадионов, но это не повлияет на дорожную ситуацию в городе в целом.

"Безусловно, как при любом спортивном мероприятии в зоне любого спортобъекта происходит скопление болельщиков, участников и затруднение пропускной способности ожидаемо. Но мы надеемся, что оно будет минимальным, потому что разработаны специальные схемы по пропуску как болельщиков, так и фонового потока жителей, которые живут рядом в этом районе, в ближайших домах, так и спецтехники, техники ЖКХ, которая должна выполнять свои рядовые обязанности", - сказал он.

По словам Глебова, специалисты ЦОДД будут "минимизировать эти затруднения, максимально приложив к этому усилия".

"Для этого проводился тестовый матч "Спартак" - "Терек", там мы отработали и увидели нюансы, которые отрицательно сказались на пропускной способности, мы это убрали, поменяли места расположения контрольно- пропускных пунктов. Надеемся, что проблем не будет, но все покажет первый матч", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что с 17 июня на ежедневный режим работы переходит выделенная полоса на Ленинградском шоссе.

В районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра также меняется схема движения: существующая выделенная полоса переносится из левого пролета Тушинского тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролета. Временные изменения будут действовать с 17 июня по 2 июля.

Также будет ограничено движение на дублерах Волоколамского шоссе, съездах с южного дублера к стадиону "Открытие Арена" на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть. Также будут закрыты выезды на южный дублер Волоколамского шоссе с Летной улицы в районе дома 77с1 и 73с1к2, на северный дублер Волоколамского шоссе в районе дома 88с8 и 88с1.

На участках Волоколамского проезда, Летной улицы, проезда Стратонавтов будет запрещена парковка и будет введен запрет остановки на всем протяжении. Изменения будут действовать в дни проведения матчей: 18 июня с 00:00 до 03:00 мск 19 июня, 21 июня с 00:00 до 00:00 мск 22 июня, 25 июня с 00:00 до 00:00 мск 26 июня, 2 июля с 00:00 до 21:00 мск 2 июля.

Кубок конфедераций по футболу пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.