Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Семь туристов из Китая пострадали в результате инцидента на эскалаторе на станции метро "Площадь Революции" в Москве. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"На станции "Площадь Революции" около 14:40 мск произошло падение пассажиров метрополитена с эскалатора. На место инцидента незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции на Московском метрополитене. В ходе опроса очевидцев было установлено, что на эскалаторе находилась группа туристов из КНР. Женщине из этой группы стало плохо и она упала в обморок, по инерции задев остальных туристов, в результате чего семь человек упали с эскалатора", - сказал он.

Сотрудниками полиции пострадавшие были отведены в комнату полиции, где им вызвали наряд скорой медицинской помощи. "По данным медиков, два человека получили черепно-мозговую травму, остальные получили ушибы, растяжения и ссадины, одному из них помощь не потребовалась", - сказал Мышляев.

По его словам, дежурный по эскалатору своевременно отключил эскалатор. "Данный инцидент никак не повлиял на пассажиропоток на станции", - подчеркнул Мышляев.