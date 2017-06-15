Водитель Mercedes в ходе конфликта ранил из травматического пистолета оппонента-пешехода

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полиция разыскивает в Москве водителя автомобиля Mercedes, который в ходе словесного конфликта ранил, предположительно, из травматического пистолета своего оппонента-пешехода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В 16:54 мск в службу "02" обратился гражданин, который сообщил, что на пересечении Малого Купавенского проезда и Челябинской улицы у него произошел конфликт с водителем автомобиля Mercedes", - сказали в главке. В перепалке водитель иномарки выстрелил в оппонента, предположительно, из травматического пистолета и скрылся.

Пешеход получил травмы, но, добравшись домой, сообщил о произошедшем в полицию. "В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, водитель получил незначительные травмы и в госпитализации не нуждается", - добавили в пресс-службе столичного ГУ МВД.