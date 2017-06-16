Местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в пятницу в столичном регионе облачную с прояснениями погоду. "Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 15-17 градусов, по области - от 13 до 18 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Предстоящей ночью местами вновь может пройти небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 10-12 градусов, по области - от 7 до 12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Днем в субботу характер погоды не изменится - при переменной облачности не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 18-20 градусов, в Подмосковье - до 17-22 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.