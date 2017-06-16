Карту "Тройка" будут продавать на стойках "Живое общение" в метро и на МЦК

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Электронную транспортную кару "Тройка" с 19 июня начнут продавать на инфостойках "Живое общение" в московском метро и на Московском центральном кольце (МЦК). Как сообщил в пятницу ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, данная услуга будет приурочена к началу игр Кубка конфедераций в столице и призвана обеспечить комфорт иностранным пассажирам подземки.
"Со следующей недели транспортные карты "Тройка" можно будет приобрести на стойках "Живое общение". Мы рассчитываем, что карта будет пользоваться популярностью у болельщиков, которые приедут в Москву на Кубок конфедераций", - сказал Ликсутов.
Все работники стоек владеют английским языком, поэтому смогут подробно рассказать об использовании электронной карты, действующих тарифах и способах ее пополнения.
"Вернуть карту и получить ее залоговую стоимость можно будет в сервисных центрах - на Старой Басманной и Улице 1905 года", - пояснил заммэра.
По словам Ликсутова, в настоящее время с помощью электронной транспортной карты "Тройка" совершается более 63% проходов в метро и свыше 70% - в наземном транспорте. В московском метрополитене работает 13 информационных стоек "Живое общение", еще пять - на станциях МЦК.
Кубок конфедераций пройдет в столице и других городах России с 17 июня по 2 июля.