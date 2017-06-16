Полицейский ранен ножом при задержании автомобильного вора в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Автомобильный вор при задержании ранил полицейского на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"15 июня в 23:20 мск на улице Маршала Голованова полицейский водитель, находившийся в свободное от службы время, заметил неизвестного, который разбил стекло в автомобиле Volvo и пытался его вскрыть. Старший сержант полиции принял меры к задержанию злоумышленника, но тот оказал активное сопротивление и причинил полицейскому ножевые ранения, после чего скрылся", - сообщили в ГУ МВД.

Полицейский госпитализирован, полиция разыскивает подозреваемого.