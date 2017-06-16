Павильон для болельщиков откроют в московском метро в первый день игр Кубка конфедераций

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Павильон для болельщиков, где можно узнать информацию о матчах Кубка конфедераций, транспортных маршрутах до стадионов и зарядить гаджеты, откроют 17 июня в северном вестибюле станции московского метро "Тушинская". Об этом сообщил в пятницу ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Информационный центр откроют в северном вестибюле станции "Тушинская" в преддверии Кубка конфедераций. В центре пассажиры смогут получить любую интересующую их информацию о работе транспортного комплекса Москвы, узнать о тарифах на проезд, оптимальных маршрутах и правилах пользования московским метрополитеном и Московским центральным кольцом, а также оставить свое обращение. Эта информация будет особенно полезна иностранным болельщикам, которые приедут в Москву на матчи турнира", - сказал он.

Ликсутов добавил, что все сотрудники центра владеют английским языком, в павильоне можно будет зарядить гаджеты, бесплатно получить справочно-информационный гид "Московский транспорт", переведенный на четыре иностранных языка: английский, испанский, французский и немецкий, а также схему метро на русском и английском языках.

В памятке пассажиры найдут расписание матчей, сведения о командах-участницах, а также исчерпывающую информацию о работе общественного транспорта столицы. Кроме того, в центре будет представлен широкий ассортимент сувенирной продукции московского метрополитена - от "надувных рук" болельщиков и магнитов до чехлов для смартфонов и кардхолдеров.

Настольный футбол в метро

В московском метро также появятся два стола для настольного футбола. Их установят 16 июня.

По словам Ликсутова, ежедневно около игровых зон будут дежурить волонтеры, которые будут выдавать мячи для игры, и в случае необходимости, сразятся в футбольном матче с пассажирами.

"Первый стол будет расположен в переходе между станциями "Охотный ряд" и "Театральная", второй - между "Пушкинской" и "Чеховской". Это достаточно просторные межстанционные переходы, поэтому столы не будут мешать проходу пассажиров", - сказал он.

Поиграть в настольный футбол пассажиры столичного метрополитена смогут бесплатно. Получить мяч для игры можно у волонтеров, которые будут ежедневно дежурить около столов с 16 июня по 2 июля. "При этом, если не найдется соперника, им станет волонтер. Игровые зоны оформят специальными наклейками, имитирующими газон", - отметил заммэра.

Кубок конфедераций пройдет в столице и других городах России с 17 июня по 2 июля.