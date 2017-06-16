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Более 1,3 тыс. автомобилей с нечитаемыми номерами эвакуировали с улиц Москвы с начала мая

Москва
16 июня, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

За использование подложных номеров ГИБДД выписывает штраф в размере 2,5 тыс. рублей

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. автомобилей с нечитаемыми номерами эвакуировали с улиц столицы с мая текущего года по решению Антитеррористической комиссии. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Машины без номеров или с нечитаемыми номерами подлежат проверке сотрудниками правоохранительных органов в специально отведенных местах. С начала мая с московских улиц на спецстоянки в рамках решения Антитеррористической комиссии переместили более 1300 неопознанных автомобилей", - сказал заммэра.

"В 99% случаев водители снимают или прикручивают подложные номера. За стоянку с подложными номерами сотрудники ГИБДД выписывают штраф 2,5 тыс. рублей. Перемещение таких машин осуществляется за счет бюджетных средств города Москвы", - пояснил Ликсутов.

Ранее руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников выразил мнение, что любой автомобиль, чей индивидуальный регистрационный знак нельзя опознать, является потенциально опасным, поскольку может быть использован для совершения теракта.

Согласно новому регламенту, который начал действовать с конца апреля текущего года, такие автомобили перемещают на спецстоянки, где их проверяют сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают, не представляет ли транспортное средство террористическую угрозу и не находится ли оно в розыске. После такой проверки эвакуированные автомобили возвращают владельцу или его законному представителю.

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