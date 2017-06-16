Инсталляцию "Живой огонь" установят в парке Победы ко Дню памяти и скорби

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Столичные власти к 22 июня установят инсталляцию из светодиодных лент "Живой огонь" в парке Победы. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.
"К 22 июня, Дню памяти и скорби, на входной площади парка Победы установят конструкцию высотой 20 метров, которая будет имитировать пламя Вечного огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инсталляция состоит из светодиодных лент, создающих эффект живого пламени. Конструкция будет смонтирована на металлическом каркасе в форме пятиконечной звезды диаметром 15 метров.
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Первоначально учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 г. как "День памяти защитников Отечества". Современное название получил согласно указу президента РФ от 8 июня 1996 года.