Группа выпускников Гнесинки Universal Music Band сыграет классику и джаз в Доме музыки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Группа Universal Music Band выпускников Российской академии музыки им. Гнесиных представит свой дебютный альбом "Cart" на сцене Московского международного Дома музыки 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ММДМ.

Основу группы составляет классический струнный квартет (две скрипки, альт и виолончель), плюс ударные и бас. Музыканты создают микс из различных жанров и направлений - от классики до трип-хопа, этнического джаза.

"Cart" в переводе с английского - "телега". Это название одного из треков, вошедших в альбом. В студенческие годы летом мы ездили в европейские столицы, где зарабатывали выступлениями на улицах. Вольная жизнь почти бродячих музыкантов имела для нас свой символ - повозка, тележка, то есть "Cart", - пояснил в беседе с ТАСС один из основателей коллектива, скрипач Семен Денисов.

По его словам, мотивы и мелодии пластинки появились еще в студенческие годы участников группы. "Общение с музыкантами из разных стран и культур на квартетных фестивалях, конкурсах и мастер-классах катализировали рождение первых идей, которые стали основой для музыки Universal Music Band, реализованные в композиторском таланте нашего скрипача Ивана Муратиди", - отметил Денисов.

Группа Universal Music Band основана два года назад в Москве скрипачами-выпускниками РАМ им. Гнесиных Иваном Муратиди и Семеном Денисовым. Помимо сочинений Муратиди, музыканты создают аранжировки известных произведений - от концертов Вивальди до композиций британской trip-hop-группы Massive Attack. Ансамбль завоевал звание лауреата на международном конкурсе "Усадьба Jazz" в Сочи, участвовал в фестивале Artisti in Piazza в Италии, а также записях саундтреков и в музыкально-театральных постановках.

Музыканты играют в спектаклях МХТ им. А. П. Чехова, Театра наций, "Гоголь-центра" и многих других.