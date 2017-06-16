Собянин: Москва сделала все для успешного проведения Кубка конфедераций

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российская столица сделала все для успешного проведения Кубка конфедераций, теперь дело за волонтерами и футболистами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев в преддверии открытия Кубка конфедераций по футболу стадион "Спартак", инфраструктуру арены, в том числе медиацентр, который заработал несколько дней назад, оценил систему безопасности стадиона и благоустройства прилегающей территории.

"Москва сделала все, что от нее зависело, теперь все зависит от вас и от футболистов", - сказал мэр волонтерам, которые работают в медиацентре. Собянин также спросил у них, довольны ли они работой медиацентра, и пожелал им успехов.

Столичный градоначальник также пообщался с иностранными журналистами. "Мы вашим коллегам предоставили медиацентр прямо в Доме Союзов, возле Кремля, это вообще хорошо, не надо никуда бегать", - отметил Собянин.

Пресс-центр для представителей СМИ, которые не смогли получить аккредитацию, заработал 15 июня в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы. Он рассчитан на 80 рабочих мест. Такие пресс-центры уже работают в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Обеспечивать деятельность пресс-центра будут около 30 городских волонтеров.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В Москве на стадионе "Спартак" в Тушине пройдут 4 матча: 18 июня (Камерун - Чили), 21 июля (Россия - Португалия), 25 июня (Чили - Австралия) и 2 июля (матч за третье место).