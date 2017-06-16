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Собянин: площадь зеленых зон в новых кварталах сокращаться не будет

Москва
16 июня, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Мэр Москвы отметил, что "пятиэтажки - это лежачие высотки, соответственно, площадь благоустройства увеличится"

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Новые жилые кварталы, которые будут построены по программе реновации, будут иметь не меньшую площадь зеленых зон и общественных пространств, по сравнению с тем, что уже находилось на этой территории. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы не намерены уничтожать общественное пространство, зелень. Общественных пространств, пространств под озеленение, я считаю, будет не меньше в новых кварталах", - сказал он отметив, что "пятиэтажки - это лежачие высотки, соответственно, площадь благоустройства увеличится".

"Площадь озеленения, зеленой застройки, не должна быть меньше той в квартале, которая в настоящее время есть. По каждому конкретному кварталу", - добавил мэр, отметив, что и без программы реновации в Москве ежегодно создается порядка 50 новых парков, так называемых "народных парков".

По его словам, в программе будет учитываться количество жителей новых домов, а также нагрузка на социальную инфраструктуру: на поликлиники, детские сады и школы. "Если мы увидим, что будет нехватка мест, мы в обязательном порядке будем либо реконструировать действующие объекты, либо строить новые", - пояснил он.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.

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