Почти 500 человек эвакуированы из психоневрологического интерната на юго-западе Москвы

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Почти 500 человек были эвакуированы до прибытия пожарных из психоневрологического интерната на юго-западе Москвы из-за возгорания на крыше. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"По уточненным данным, из здания был эвакуирован 471 человек до прибытия пожарных. В настоящее время эвакуированные возвращаются обратно в корпус интерната", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 120 постояльцах больницы, эвакуированных спасателями. Еще 50 лежачих больных находятся в корпусе, их жизни ничего не угрожает.
Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, пожар площадью 50 квадратных метров произошло на кровле административного здания по адресу улица Каховка, дом 8. В настоящее время загорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.