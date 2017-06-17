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Почти 500 человек эвакуированы из психоневрологического интерната на юго-западе Москвы

Москва
17 июня, 12:40 дата обновления: 17 июня, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

В настоящее время загорание ликвидировано

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Почти 500 человек были эвакуированы  до прибытия пожарных из психоневрологического интерната на юго-западе Москвы из-за возгорания на крыше. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По уточненным данным, из здания был эвакуирован 471 человек до прибытия пожарных. В настоящее время эвакуированные возвращаются обратно в корпус интерната", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 120 постояльцах больницы, эвакуированных спасателями. Еще 50 лежачих больных находятся в корпусе, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, пожар площадью 50 квадратных метров произошло на кровле административного здания по адресу улица Каховка, дом 8. В настоящее время загорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

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