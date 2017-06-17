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Якутский праздник Ысыах проходит в московском парке "Коломенское"

Москва
17 июня, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Участниками мероприятия стали гости из Верхоянского улуса Якутии, представители правительства Москвы и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока

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© Галина Полоскова/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Якутский праздник Ысыах проходит в московском музее-заповеднике "Коломенское". В этом году участниками мероприятия стали гости из Верхоянского улуса Якутии, представители правительства Москвы и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"Хотел бы поздравить весь якутский народ, всех нас с великим национальным праздников Ысыах. У нас сегодня с вами уникальная возможность прикоснуться к такой самобытной, очень интересной культуре якутского народа. Вы сегодня здесь можете послушать якутские песни, посмотреть танцы, попробовать жеребятину и знаменитую якутскую рыбу. Вы откроете для себя новый интересный мир, вы узнаете, что наш Дальний Восток не такой уж дальний, он сегодня здесь, рядом с вами, на этой поляне", - сказал на торжественном открытии праздника заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

"Мы издревле этот праздник несем в себе как наш этнический праздник, праздник соблюдения традиций, любви к своим корням, а сегодня он уже представляет собой праздник радости солнцу", - пояснил ТАСС значение праздника постоянный представитель Якутии при президенте РФ Юрий Куприянов.

В программе десятого по счету праздника Ысыах в Коломенском впервые проходит Фестиваль фольклорных жанров, который объединит профессионалов и любителей игры на хомусе, исполнителей тойука и чабыргах - национальных песен и фольклорных композиций. Частью праздника станут и спортивные состязания по якутским видам спорта, участие в которых сможет принять любой желающий. Традиционно на Московском Ысыахе пройдет турнир по мас-рестлингу, боготуры будут соревноваться в якутской борьбе хапсагай, в якутских прыжках и вертушке.

Гости фестиваля также могут увидеть и приобрести традиционные якутские украшения и сувенирную продукцию из меха, конского волоса, дерева и баня мамонта. В завершении праздника в Коломенском пройдет гала-концерт с участием коллективов из Якутии и других национальных республик России.

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