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При столкновении автобуса с иномаркой на северо-западе Москвы пострадали два человека

Москва
17 июня, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Информацией о том, были ли люди в автобусе, в ГИБДД не располагают

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и иномарки на северо- западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"По предварительным данным, на улице Свободы, дом 29, произошло столкновение автобуса с иномаркой", - сообщили в ведомстве. В результате происшествия два человека пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины происшествия и степень виновности каждого из водителей. Информацией о том, были ли люди в автобусе, в ГИБДД не располагают.

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