При столкновении автобуса с иномаркой на северо-западе Москвы пострадали два человека

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и иномарки на северо- западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"По предварительным данным, на улице Свободы, дом 29, произошло столкновение автобуса с иномаркой", - сообщили в ведомстве. В результате происшествия два человека пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины происшествия и степень виновности каждого из водителей. Информацией о том, были ли люди в автобусе, в ГИБДД не располагают.