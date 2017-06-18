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В центре Москвы столкнулись легковой автомобиль и трамвай

Москва
18 июня, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В результате инцидента пострадали два человека

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Иномарка и трамвай столкнулись в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Управления ГИБДД, двоих пострадавших из легковой машины медики осматривают на месте.

"Сегодня на пересечении Бауманской и Бакунинской улиц произошло столкновение трамвая и автомобиля Ford. В настоящее время медики осматривают двоих пострадавших из автомобиля на месте", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сотрудники полиции устанавливают все причины произошедшего.

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