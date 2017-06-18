В центре Москвы столкнулись легковой автомобиль и трамвай

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Иномарка и трамвай столкнулись в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Управления ГИБДД, двоих пострадавших из легковой машины медики осматривают на месте.

"Сегодня на пересечении Бауманской и Бакунинской улиц произошло столкновение трамвая и автомобиля Ford. В настоящее время медики осматривают двоих пострадавших из автомобиля на месте", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сотрудники полиции устанавливают все причины произошедшего.