В центре Москвы столкнулись легковой автомобиль и трамвай

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Иномарка и трамвай столкнулись в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Управления ГИБДД, двоих пострадавших из легковой машины медики осматривают на месте.
"Сегодня на пересечении Бауманской и Бакунинской улиц произошло столкновение трамвая и автомобиля Ford. В настоящее время медики осматривают двоих пострадавших из автомобиля на месте", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сотрудники полиции устанавливают все причины произошедшего.