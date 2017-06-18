Фестиваль "Медицина как искусство" сделают в Москве ежегодным

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Медицина как искусство" будут проводить в Москве ежегодно в преддверии Дня медицинского работника. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на открытии первого фестиваля в сквере Первой государственной клинической больницы имени Пирогова.

"Незадолго до нашего профессионального праздника родилась идея провести фестиваль "Медицина как искусство". Первое стартовое мероприятие происходит сегодня на территории Первой городской больницы. Есть все основания считать, что такое мероприятие станет традиционным, и мы его будем проводить в предпраздничные дни в июне каждого года", - сказал он.

Хрипун отметил, что первый фестиваль проходит на территории Первой государственной клинической больницы имени Пирогова не случайно. "Первая градская" имеет очень давнюю историю, это, по сути, колыбель традиционной отечественной российской и московской медицины. Сегодня это одна из ведущих медицинских организаций, которая сочетает в себе и вековые традиции, и современную высокотехнологичную медицину, здесь работает очень молодой амбициозный высококвалифицированный коллектив. Эти здания помнят наших великих учителей - академиков Савельева, Лопаткина, Гусева", - пояснил глава департамента.

По словам Хрипуна, "за последние пять - шесть лет столичное здравоохранение совершило колоссальный рывок вперед". "Оно стало компактнее, высокотехнологичнее, в наших клиниках работают молодые образованные доктора и медицинские сестры, которые продолжают учиться. У здравоохранения сегодня много задач: мы будем продолжать техническое оснащение наших клиник, заниматься образованием наших коллег, будем учить их и учиться сами. Повышение профессионального уровня - это на сегодняшний день задача номер один", - заключил он.

Фестиваль открылся гала-концертом под открытым небом "Болящий дух врачует песнопение", посвященным Дню медицинского работника и 215-летию Первой градской больницы в исполнении звезд Московского музыкального театра Геликон- опера" под руководством народного артиста России Дмитрия Бертмана.

День медицинского работника ежегодно отмечают в России в третье воскресенье июня.