Москвичи выберут рецепт и дизайн для фирменных конфет "Москва"

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Москвичи в ходе онлайн-голосования выберут рецепт и дизайн упаковки для фирменных конфет "Москва". Об этом в понедельник сообщается на сайте столичной мэрии.
"Варианты рецепта и дизайн упаковки нового лакомства определят на конкурсной основе, а победителя выберут горожане во время онлайн-голосования. Попробовать конфеты можно будет бесплатно на площадках летнего фестиваля цикла "Московские сезоны", который пройдет в столице 20 июля по 6 августа 2017 года", - говорится в сообщении.
По словам организаторов "Московских сезонов", конкурс на лучший рецепт конфет "Москва" будет проводиться в несколько этапов. До 20 июня производители, желающие участвовать в соревновании, должны оставить свои заявки с контактной информацией и данными о компании, затем до 19 июля компании должны будут прислать свои варианты рецептов. По итогам отбора сформируют шорт-лист из пяти производителей. "Определять финалистов будут члены жюри. В состав войдут представители отрасли", - рассказали организаторы конкурса.
Финалисты подготовят пробные партии конфет, которыми москвичей будут угощать на площадках летнего фестиваля в августе. Выбрать лучший рецепт горожане смогут в ходе онлайн-голосования, которое состоится после дегустации. "Автор лучшего рецепта новых конфет получит денежный приз в размере одного миллиона рублей", - добавили организаторы. Также в городе проведут отдельный конкурс, на котором придумают логотип, а также дизайн обертки и упаковки новых конфет.
По условиям конкурса, победитель передаст авторское право на производство и рецепт конфет "Москва" правительству города. Как и в случае с другим гастрономическим символом столицы - тортом "Москва", рецепт сладостей обнародуют. Производить фирменные конфеты смогут все кондитерские фабрики, изъявившие желание.
Конфеты "Москва" поступят в массовую продажу в День города. В этом году столица отмечает 870-летие 9 и 10 сентября.