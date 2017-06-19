В Московском зоопарке родился детеныш азиатского слона

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Детеныш азиатского слона весом около 90 кг появился на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичной мэрии.
В пресс-службе отметили, что слоненок очень любопытный и любит играть. "Любимая его забава - хоботом приподнять палки или разбросать траву, - говорится в сообщении. - При рождении слоненок весил около 90 кг".
Родителей слоненка Памир (37 лет) и Пипита (36 лет) привезли в Московский зоопарк в 1985 году. Воспитывать детеныша помогает старшая сестра слоненка Киприда. Она родилась в 2009 году. В природе молодые самки часто помогают взрослым ухаживать за потомством, приобретая опыт для будущего материнства.
В настоящее время в Московском зоопарке живут четыре азиатских слона. Продолжительность жизни этих животных - 70-80 лет, родить детеныша самка может до 50 лет.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке впервые за 10 лет появились на свет три детеныша европейской рыси.