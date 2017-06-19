Пожар в ангаре с мебелью в Москве потушен

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожар в ангаре с мебелью на юго-западе Москвы потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, информация о пострадавших не поступала, площадь пожара составила 300 кв. метров.

"Пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве. По данным главка, в понедельник, 19 июня, в 07:32 мск в Центр управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании в одноэтажном ангаре на Южнопортовой улице, дом 13, строение 2. Пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности, в настоящее время он отменен.

На месте происшествия работает мобильная лаборатория МЧС, которая мониторит состояние окружающего воздуха.

В главке отметили, что движение транспорта в районе пожара сильно затруднено. В этой связи МЧС обращается к автомобилистам с просьбой выбирать маршруты объезда и не создавать помехи для работы пожарно-спасательной техники.

Для тушения пожара были задействованы 96 пожарных и спасателей, а также 30 единиц техники.